A l’occasion de la sortie en DVD Collector de Blanche Neige, Posterscope et JCDecaux Innovate ont mis en place une campagne d’affichage proposant aux Parisiens de choisir leur nain favori.

Le dispositif permet de voter pour son nain préféré depuis sept abribus interactifs JCDecaux, dédiés chacun à l’un des personnages. Un bouton permet de voter et chaque vote est immédiatement comptabilisé et représenté sur l’affiche.

Les votes sont ensuite cumulés sur un blog dédié à l’opération et mis à jour en temps réel pendant toute la durée de la campagne.

Posterscope et JCDecaux n’en sont pas à leur coup d’essai car ils avaient déjà réalisé une campagne quasi similaire pour la sortie au cinéma de Monstre contre Alien au printemps dernier.

Alors, quel est votre nain préféré ?







